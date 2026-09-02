Почему иностранцы никогда не откажутся от неба России: шантаж Зеленского терпит фиаско

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Отмена турецкой авиакомпанией Pegasus рейсов между Москвой и Турцией, вероятнее всего, носит ситуативный характер и не означает долгосрочного изменения политики иностранных перевозчиков в отношении российского воздушного пространства.