Российская электроника бренда Fplus прошла испытание Арктикой

Fplus стал первым российским брендом электроники, чья продукция была использована в национальном парке «Русская Арктика»: компания передала свою технику, чтобы поддержать исследования полярного архипелага Земля Франца-Иосифа.
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