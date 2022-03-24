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Россияне начали менять подорожавшие автомобили на квартиры и дома

Россияне начали менять подорожавшие автомобили на квартиры и дома

Из-за резкого роста цен на автомобили россияне начали публиковать объявления об обмене своих машин с пробегом на недвижимость.

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