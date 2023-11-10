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Царьград

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Не вышли по времени на связь. На Чукотке пропал самолёт Ан-2

Не вышли по времени на связь. На Чукотке пропал самолёт Ан-2

На борту самолёта находились два пилота, пассажир и неизвестный груз массой 150 килограммов.Стало известно о том, что на Чукотке перестал выходить на связь пилот самолёта Ан-2, на борту которого находились ещё второй пилот и пассажир.

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