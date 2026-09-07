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Царьград

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ФАС выявила нарушения при выпуске дженериков "Апиксанта" и "Апиклис"

ФАС выявила нарушения при выпуске дженериков "Апиксанта" и "Апиклис"

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила признаки недобросовестной конкуренции у фирм "Тева" и "Гротекс".

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