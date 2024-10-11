Вьетнам и Великобритания провели встречу в Лондоне по вопросам аудита

Генеральный аудитор Государственного контрольного офиса Вьетнама (SAV) Нго Ван Тун встретился с британским контролером и генеральным аудитором Национального контрольного управления Великобритании (NAO) Гаретом Дэвисом в Лондоне, сообщает 11 октября VNA.
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