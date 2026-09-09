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Татар-информ

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Госжилинспекция РТ разъяснила, кто отвечает за ремонт кухонного крана

Госжилинспекция РТ разъяснила, кто отвечает за ремонт кухонного крана

Жилищная инспекция Республики Татарстан дала разъяснение по поводу того, кто должен оплачивать ремонт и замену кухонного смесителя.

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