"Убирают подчистую": масштабный снос в крупном районе Владивостока "поразил" жителей

В рамках очистки города от незаконных объектов продолжаются демонтажные работы. Список убираемых сооружений включает в себя гаражи, торговые павильоны, рекламные конструкции и другие постройки, установленные без соответствующих разрешений, сообщается в tg — канале adm_vl (18+).
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