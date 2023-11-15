"Убирают подчистую": масштабный снос в крупном районе Владивостока "поразил" жителей

В рамках очистки города от незаконных объектов продолжаются демонтажные работы. Список убираемых сооружений включает в себя гаражи, торговые павильоны, рекламные конструкции и другие постройки, установленные без соответствующих разрешений, сообщается в tg — канале adm_vl (18+).