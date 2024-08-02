X5 Group "сочиняет", что в Ярославской области не хватает мигрантов: их там всё больше

ninikooo Митусова

Выслать к чертоаой бабушке всех этих владельцев мегамаркетов и маркетплейсов вместе мигрантами, их многочисленными нахлебниками, диаспорами. Поставить порядочных руководителей- не воров, установит нормальные зарплаты и россияне, как и 70 лет при СССР будут трудиться в системе торговли, и зачем нам эти бараны, сколько и можно их ввозить?! Это план по уничтожению россиян?!