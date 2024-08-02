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X5 Group "сочиняет", что в Ярославской области не хватает мигрантов: их там всё больше

X5 Group "сочиняет", что в Ярославской области не хватает мигрантов: их там всё больше

Об этом не говорят Всё как обычно. Мигрантов становится больше, а основные их "пользователи" на российском рынке заявляют, что мигрантов им не хватает, потому что их меньше, чем требуется.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Выслать к чертоаой  бабушке всех этих владельцев мегамаркетов и маркетплейсов  вместе мигрантами, их многочисленными нахлебниками, диаспорами. Поставить порядочных руководителей- не воров, установит нормальные зарплаты и россияне, как и 70 лет при  СССР будут трудиться в системе торговли, и зачем нам эти бараны, сколько и можно их ввозить?! Это план по уничтожению россиян?!
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3 час.
Сергей Трофимов
всех мигрантов вон из России и лишать всех российского гражданства да же кто его получил они не граждане России а оккупанты которые хуже фашистов
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2 час.

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