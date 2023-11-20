Аптеки отказываются от продажи психотропных препаратов

Российские аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов Аптеки начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов: работать с ними невыгодно из-за жесткого контроля и регулируемых цен, говорят ретейлеры.
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