Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Аптеки отказываются от продажи психотропных препаратов

Аптеки отказываются от продажи психотропных препаратов

Российские аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов Аптеки начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов: работать с ними невыгодно из-за жесткого контроля и регулируемых цен, говорят ретейлеры.

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