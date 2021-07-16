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Каждому приморскому школьнику — еще больше секций и кружков по сертификатам

Каждому приморскому школьнику — еще больше секций и кружков по сертификатам

В крае вводится особая система — персонифицированного финансирования дополнительного образования. Работа проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей».

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