Финансисты: страны откажутся от политики «печатного станка»

Охотники за новостямиПолитикаФинансисты: страны откажутся от политики «печатного станка» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Эксперты видят в будущем отказ мировой экономики от политики «печатного станка».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгения БолотоваБудем обмениваться золотыми слитками, а у кого их нет - сырьем и продуктами. А у кого нет и этого, то за кусок хлеба будем расплачиваться своим трудом. И это уже рабство. А электронные деньги могут вылететь в трубу при первой же хакерской атаке... А таких будет немало...Комментировать
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