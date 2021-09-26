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Финансисты: страны откажутся от политики «печатного станка»

Финансисты: страны откажутся от политики «печатного станка»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru   Эксперты видят в будущем отказ мировой экономики от политики «печатного станка».

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Евгения Болотова
Будем обмениваться золотыми слитками, а у кого их нет - сырьем и продуктами. А у кого нет и этого, то за кусок хлеба будем расплачиваться своим трудом. И это уже рабство. А электронные деньги могут вылететь в трубу при первой же хакерской атаке... А таких будет немало...

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