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Без Родины разлагаются даже иноагенты. Запредельный градус кислотности в беглой оппозиции

Без Родины разлагаются даже иноагенты. Запредельный градус кислотности в беглой оппозиции

Майор Гром С каждой новой неделей и с каждым новым событием из мира беглой оппозиции, о котором мы узнаем, она начинает удивлять все больше.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Читаешь об этих особях и  возникает аналогия - опарыши в деревенском сортире в летнее время.
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9 час.

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