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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев об РПЛ: «Договорняков не стало, думаю. Когда в футбол пришли большие деньги и такие люди, как Галицкий, зачем им это надо?»

Евгений Ловчев считает, что в РПЛ нет договорных матчей. — Сейчас стало меньше грязи в футболе [чем в 70-80-х]? — Считаю, что меньше.

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