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ЦИК опубликовал итоги выборов после обработки 94,21 процента протоколов

ЦИК опубликовал итоги выборов после обработки 94,21 процента протоколов

Опубликованы итоги выборов после обработки более 90% протоколов. Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября 2026 года.

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