На Украине предлагают призывать в армию ограниченно годных к военной службе

Журнал «Профиль»ПолитикаПодписатьсяНа Украине предлагают призывать в армию ограниченно годных к военной службеВласти Украины собираются призывать в армию граждан, которых до этого признали ограниченно годными к военной службе.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИван ЗахаваЧену тут удивительного? У меня в Военном Билет тоже "Ограниченно годен в военное время" - язва желудка. Получен Билет еще в СССР в войны с сам юы пошел мне смотря на эту язву.Ответить7 час.
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