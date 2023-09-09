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На Украине предлагают призывать в армию ограниченно годных к военной службе

На Украине предлагают призывать в армию ограниченно годных к военной службе

Власти Украины собираются призывать в армию граждан, которых до этого признали ограниченно годными к военной службе.

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Комментарии
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Иван Захава
Чену тут удивительного? У меня в Военном Билет тоже &quot;Ограниченно годен в военное время&quot; - язва желудка.  Получен Билет еще в СССР в войны с сам юы пошел мне смотря на эту язву.
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