СК РФ: теракт в «Крокусе» спланирован и организован спецслужбами недружественного государства

Гарий Щерба

Вы ХОТЬ МОЖЕТЕ себе ПРЕДСТАВИТЬ , ЧТО бы СДЕЛАЛО РУКОВОДСТВО СССР , если бы НЕ ДАЙ БОГ какое либо ВРАЖДЕБНОЕ государство СОВЕРШИЛО ТЕРРАКТ в СССР и КГБ 100% ЗНАЛО этого ,,ДЕЯТЕЛЯ,, ....???? Мне например , рождённого в СССР , ПРЕДСТАВИТЬ ТРУДНО , так как ТОЧНО ЗНАЯ как наше бывшее государство УМЕЛО ОТВЕЧАТЬ. ТАМ бы просто АГРЕССОР ПОЛЫХАЛ СИНЕМ ПЛАМЕНЕМ и по ВСЕЙ стране ВЗРЫВАЛОСЬ бы ВСЁ и ВСЯ ......!!! А что сейчас ? , ВЫСШЕЕ руководство страны ЗНАЕТ , И ................................. ...????? Одно СОПЛЕЖУЙСТВО , ПОЗОРИЩЕ и ......... . Я даже ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧУ , КОМ в ГОРЛЕ ....!!!