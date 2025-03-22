НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ИУДА....!!«Предатель и прес...
  • Гарий Щерба
    Вы  ХОТЬ МОЖЕТЕ  себе  ПРЕДСТАВИТЬ , ЧТО бы  СДЕЛАЛО РУКОВОДСТВО СССР , если бы  НЕ ДАЙ БОГ  какое либо  ВРАЖДЕБНОЕ  ...СК РФ: теракт в «...
  • Николай Галыгин
    Деменция у него наступила тянет резину,ну а нам еще Харьков,Николаев и Одессу брать,да и в Приднестровье пробивать ко...Зеленский заявил ...

СК РФ: теракт в «Крокусе» спланирован и организован спецслужбами недружественного государства

СК РФ: теракт в «Крокусе» спланирован и организован спецслужбами недружественного государства

В данное время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, после чего предстанут перед судом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Вы  ХОТЬ МОЖЕТЕ  себе  ПРЕДСТАВИТЬ , ЧТО бы  СДЕЛАЛО РУКОВОДСТВО СССР , если бы  НЕ ДАЙ БОГ  какое либо  ВРАЖДЕБНОЕ  государство  СОВЕРШИЛО ТЕРРАКТ  в  СССР  и КГБ 100% ЗНАЛО  этого ,,ДЕЯТЕЛЯ,, ....???? Мне например , рождённого в  СССР , ПРЕДСТАВИТЬ ТРУДНО ,  так как  ТОЧНО ЗНАЯ  как наше бывшее государство  УМЕЛО ОТВЕЧАТЬ.  ТАМ  бы просто  АГРЕССОР ПОЛЫХАЛ СИНЕМ ПЛАМЕНЕМ  и по  ВСЕЙ стране  ВЗРЫВАЛОСЬ  бы  ВСЁ и  ВСЯ ......!!! А что сейчас ? , ВЫСШЕЕ  руководство страны  ЗНАЕТ , И ................................. ...????? Одно  СОПЛЕЖУЙСТВО , ПОЗОРИЩЕ и ......... .     Я даже  ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧУ ,  КОМ  в  ГОРЛЕ ....!!!
Ответить
19 час.
наверх