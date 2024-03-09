Молчунья моя Я, когда женила сына, надеялась, что стану матерью его избраннице. Ведь есть же счастливые свекрови, которых чуть ли не со дня свадьбы невестки «мамой» зовут.
Сынок — сынок, и где же ты такую рохлю откопал?
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, трудно было молодой невестке со свекровью общий язык найти, но как ни странно, именно бедная мышка помола им узнать друг друга.
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Элеонора Коган
Хорошо что у молодых всё хорошо. А вот мышку и не рождённых мышат мне от души жалко.
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36 мин.
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