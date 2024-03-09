Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • Элеонора Коган
    Хорошо что у молодых всё хорошо. А вот мышку и не рождённых мышат мне от души жалко.Сынок — сынок, и ...
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Сынок — сынок, и где же ты такую рохлю откопал?

Сынок — сынок, и где же ты такую рохлю откопал?

Молчунья моя Я, когда женила сына, надеялась, что стану матерью его избраннице. Ведь есть же счастливые свекрови, которых чуть ли не со дня свадьбы невестки «мамой» зовут.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, трудно было молодой невестке со свекровью общий язык найти, но как ни странно, именно бедная мышка помола им узнать друг друга.
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37 мин.
Элеонора Коган
Хорошо что у молодых всё хорошо. А вот мышку и не рождённых мышат мне от души жалко.
Ответить
36 мин.

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