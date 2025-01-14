В 2025 году ожидается, что клининг станет одной из самых востребованных отраслей. Современная здоровая жизнь, осознанность в отношении заботы об окружающей среде и повышенные требования к гигиене создадут ряд трендов в области клининга.
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