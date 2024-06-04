В Калужской области полицейские встретились со студентами одного из техникумов

В завершении учебного года заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску Юрий Хрипунов провел со студентами техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ профилактическую беседу.
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