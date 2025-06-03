BZ: Зеленский теряет поддержку среди военных ВСУ

Его способности и прошлые достижения ценятся, однако люди больше не верят, что он сможет положить конец боевым действиям и достичь приемлемого для страны результата, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
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