Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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BZ: Зеленский теряет поддержку среди военных ВСУ

BZ: Зеленский теряет поддержку среди военных ВСУ

Его способности и прошлые достижения ценятся, однако люди больше не верят, что он сможет положить конец боевым действиям и достичь приемлемого для страны результата, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

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