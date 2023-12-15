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Главную ёлку Северодвинска зажгли 500 юных жителей города корабелов

Главную ёлку Северодвинска зажгли 500 юных жителей города корабелов

Об этом глава города Игорь Арсентьев сегодня сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте»Теперь новогодние фигуры и хвойная красавица будут радовать жителей города все новогодние каникулы.

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