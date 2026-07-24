❕ У ялтинцев появится возможность подать заявление на выплаты из‑за отсутствия света В Ялте актуализируют список абонентов, отключённых от электроснабжения более 48 часов.
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❕ У ялтинцев появится возможность подать заявление на выплаты из‑за отсутствия света В Ялте актуализируют список абонентов, отключённых от электроснабжения более 48 часов.