Сотрудник МИД Франции погиб при ударе армии Израиля по сектору Газа

Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Армии обороны Израиля по городу Рафах в секторе Газа.Как отмечается в заявлении, обнародованном на официальном сайте французского ведомства, дипломат скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки на юге анклава.