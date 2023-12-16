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Сотрудник МИД Франции погиб при ударе армии Израиля по сектору Газа

Сотрудник МИД Франции погиб при ударе армии Израиля по сектору Газа

Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Армии обороны Израиля по городу Рафах в секторе Газа.Как отмечается в заявлении, обнародованном на официальном сайте французского ведомства, дипломат скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки на юге анклава.

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