Театр абсурда
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Театр абсурда

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Стратагема «Обрубок». Блокада портов на Черном море. Кто дрогнет первой – Россия или Украина?

Стратагема «Обрубок». Блокада портов на Черном море. Кто дрогнет первой – Россия или Украина?

Михаил Рябов.   России понадобилось около 10 дней интенсивных ударов по портам Большой Одессы и заходящим туда судам, чтобы прекратить работу морского коридора со странами НАТО, который действовал несколько лет, обеспечивая бандеровцев оружием и поступлениями в бюджет от экспорта.

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