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Юрист Воропаев заявил, что лишение прав решит проблему опасного вождения

Юрист Воропаев заявил, что лишение прав решит проблему опасного вождения

Штрафы за опасное вождение будут положительно влиять на исправление ситуации с авариями на дорогах, если действия нарушителей будут фиксировать с помощью камер фото- и видеофиксации, о чем «360» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

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