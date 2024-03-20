Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ― формирующий русофобную повестку агент Запада, заявил в беседе с «Известиями» 20 марта французский политолог, директор института истории развития российско-французских отношений Эмманюэль Леруа.
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