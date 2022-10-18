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Пленные солдаты ВСУ жалуются на ход всеобщей мобилизации на Украине

Пленные солдаты ВСУ жалуются на ход всеобщей мобилизации на Украине

Попавшие в плен украинцы жалуются на мобилизацию всех подряд, без разбора.Украинские военкоматы перестали проводить медосмотры призывников, в результате чего армия практически перестала следить за состояние здоровья тех, кого набирает на фронт.

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