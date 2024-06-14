Конфетно-букетный период окончен: регион ставит крест на отношениях с ВИСом

Отказ ФАСа согласовать изменения условий концессионного соглашения для продления сроков строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске стал той самой точкой невозврата для дальнейших отношений региональных властей с «ВИСом», которые до этого не могли разрушить ни общественное недовольство, ни критика депутатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии