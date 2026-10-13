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Царьград

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Судебные приставы "положили" банковскую систему России в поисках должников

Судебные приставы "положили" банковскую систему России в поисках должников

Национальный совет финансового рынка бьет тревогу — кредитные организации не справляются с резко возросшим объемом запросов от Федеральной службы судебных приставов.

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