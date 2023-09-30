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Рафинья выбыл минимум на месяц из-за разрыва мышц бедра. Вингер «Барсы» вряд ли сыграет с «Реалом» (As)

Рафинья выбыл минимум на месяц из-за разрыва мышц бедра. Вингер «Барсы» вряд ли сыграет с «Реалом» (As)

Вингер «Барселоны» получил травму накануне в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0), из-за чего был заменен на 37-й минуте.

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