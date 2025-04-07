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Царьград

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Белый дом проводил очередную партию нелегалов с огоньком. "На-на-на, до свидания"

Белый дом проводил очередную партию нелегалов с огоньком. "На-на-на, до свидания"

Официальная страница Белого дома в сети X постит видео депортации нелегальных мигрантов. Проводили с огоньком и под песню "На-на-на, до свидания".

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