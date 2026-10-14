Клуб «Крылья Советов» попросил работодателей Самары отпустить сотрудников пораньше в среду, 14 октября, чтобы болельщики успели на кубковый матч с «Балтикой», который начнётся на домашнем стадионе в 17:15.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вторая атака за с...
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым