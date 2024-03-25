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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Правительство выбрало покупателем доли в «Сахалине-2» «Газпром» вместо «Новатэка»

«Газпром» вместо «Новатэка» купит 27,5% в «Сахалинской энергии», операторе проекта «Сахалин-2». «Газпром» — основной участник проекта, покупателем доли в котором правительство своим распоряжением утвердило компанию «Сахалинский проект».

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