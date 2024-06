Релиз Still Wakes the Deep, анонс Metroid Prime 4: Beyond, первые оценки Shadow of the Erdtree…

Журналисты высоко оценили DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring, переиздание первой Beyond Good & Evil вот-вот представят, Nintendo анонсировала Metroid Prime 4: Beyond и Mario & Luigi: Brothership, в спин-оффе The Legends of Zelda — Echoes of Wisdom мы впервые поиграем за саму Зельду, состоялся релиз жуткого симулятора ходьбы Still Wakes the Deep, в хоррор-шутере Supernatural можно будет разговаривать с призраками через микрофон, .