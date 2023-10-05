Медведев назвал условие начала мирных переговоров по Украине

Мирные переговоры России и Украины возможны тогда, когда Киев признает действующие реалии. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, видео с его обращением опубликовано в Telegram-канале политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии