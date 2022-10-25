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«Микро-катализатор кошмарного процесса» — Кургинян о подрыве грязной бомбы

Запад надеялся нас победить за три месяца, не смог и теперь пытается изменить ситуацию не в нашу пользу «грязной бомбой», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

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