Запад надеялся нас победить за три месяца, не смог и теперь пытается изменить ситуацию не в нашу пользу «грязной бомбой», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».