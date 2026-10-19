Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании объяснил, почему видеоассистенты не рекомендовали арбитру изучить эпизод с возможным удалением полузащитника «Реала» Арды Гюлера в матче 9-го тура чемпионата страны с «Севильей» (4:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым