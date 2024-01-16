В Белом доме назвали безрассудными и неточными удары Ирана по Эрбилю

Власти Соединенных Штатов поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака по поводу ударов, которые совершили Вооруженные силы Ирана по городу Эрбилю, и считают, что речь идет о «безрассудных и неточных» ударах.
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