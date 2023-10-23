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Немецкое издание: Поставленные Украине американские танки Abrams никак не повлияют на ход боевых действий

Немецкое издание: Поставленные Украине американские танки Abrams никак не повлияют на ход боевых действий

США поставили Украине танки Abrams, но они никак не повлияют на боевые действия, ставка на американскую бронетехнику не сыграет.

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