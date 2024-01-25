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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Киев нашел слабое место России

Киев нашел слабое место России

Сегодня случилось то, чего, в общем-то, многие давно ждали: пан гетьман всея Украины фактически выкатил России территориальные претензии.

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Комментарии
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Галина Дьячина
какое слабое место..автор..не смеши..просто агония у зелени..надо как то выслужиться перед пиндосами за денежки профуканные...
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4 час.
НЗ
Николай Забазнов
Бред, дурацкая постановка вопроса😀😀
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3 час.
Lana_Borei Иванова
Хочется чтоб уже уничтожили эту гниду!
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3 час.

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