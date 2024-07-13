ВФУ выпустили по ДНР около 110 снарядов и ракет РСЗО 11 июля, шесть жертв

Около 110 снарядов и ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) выпустили вооруженные формирования Украины (ВФУ) по городам и населенным пунктам ДНР 11 июля, 12 июля сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.
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