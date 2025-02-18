Сыгран пятый тур чемпионата Коми по шахматам среди женщин

Со стопроцентным результатом в чемпионате Республики Коми по шахматам среди женщин в Ухте идет Александра Артемова после пятого тура 17 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии