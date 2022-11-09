Бальде начнет тренироваться со «Спартаком» на следующей неделе. Форвард дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля

Агент Кейта Бальде сообщил, когда игрок начнет тренироваться со «Спартаком». 17 сентября красно-белые сообщили, что игрок дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».
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