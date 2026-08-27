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Обновленная программа «Венчурная академия» открывает набор для начинающих инвесторов

Обновленная программа «Венчурная академия» открывает набор для начинающих инвесторов

Открылся прием заявок на обновленную программу «Венчурная академия». В новом потоке для участников подготовили усиленный практический блок, направленный на развитие профессиональных компетенций бизнес-ангелов и начинающих инвесторов, которые заинтересованы в освоении навыков в сфере венчурного инвестирования и анализа проектов, передает портал мэра и Правительства Москвы.

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