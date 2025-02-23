Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть посёлка в Харьковской области (КАРТА)

Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть посёлка в Харьковской области. В приграничье на купянско-харьковском направлении российские войска продвинулись на северном плацдарме на западном берегу реки Оскол, выбили ВСУ и заняли застройку в центральной части населённого пункта Тополи.