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Русская весна

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Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть посёлка в Харьковской области (КАРТА)

Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть посёлка в Харьковской области (КАРТА)

Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть посёлка в Харьковской области. В приграничье на купянско-харьковском направлении российские войска продвинулись на северном плацдарме на западном берегу реки Оскол, выбили ВСУ и заняли застройку в центральной части населённого пункта Тополи.

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