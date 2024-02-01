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"Советский спорт": Валиеву защищали юристы без опыта в спортивном праве

"Советский спорт": Валиеву защищали юристы без опыта в спортивном праве

Российская юридическая фирма BGP Litigation, которая представляла интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил, до этого не имела дел в спортивной сфере.

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