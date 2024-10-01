Политика как он...
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Политика как она есть

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Американские корабли не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

Американские корабли не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

Корабли военно-морских сил (ВМС) США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля, утверждает агентство IRNA.

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