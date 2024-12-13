Калуга и Звёздный городок подписали соглашение о сотрудничестве

12 декабря в Звёздном городке документ подписали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов, Глава Звёздного городка Евгений Баришевский и Председатель Совета депутатов Звёздного городка Оксана Попович.
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