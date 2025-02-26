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Проект «Пятая колонна»: «приказ Эрнста» - почему именно песни с упоминанием титульной нации Первый вырезал из концерта

Проект «Пятая колонна»: «приказ Эрнста» - почему именно песни с упоминанием титульной нации Первый вырезал из концерта

БлокнотРУ Всё это звенья одной цепи: «крестопад» на банкнотах и афишах, заявления лидеров ДУМ, прошедших обучение в Турции, что «русских надо подвинуть».

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Комментарии
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Н
Николай
Твари!!!
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5 час.
Юрий Вахрушев
Мразь пропиндосская.
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1 час.
Иван Еськов
Гнать пидоров пархатых из России.
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37 мин.
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